İzmir’e sel ve hortum uyarısı

İzmir’de bu gece saatlerinden itibaren beklenen yağışla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden uyarı geldi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İzmir’in Ödemiş, Kiraz ve Beydağ gibi doğu ilçelerinde kuvvetli, bu ilçeler dışında İzmir il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde yerel olarak aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Çok kuvvetli ve yerel olarak aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli fırtına, dolu yağışının da yaşanabileceği belirtilen açıklamada, kıyı şeridinde hortum riskinin olduğu ifade edildi.