İzmir'e sis çöktü
İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Uzmanlar, sis bulutunun rüzgar olmadığı için artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını belirtti.
İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren havanın rengi griye döndü. Sis, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.
Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor." dedi.
Buharlaşmanın artmasıyla da sis oluştuğuna dikkat çeken Yaşar, sisin olma nedeninin rüzgarsızlık olduğunu dile getirdi.
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