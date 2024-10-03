İzmir'e sis çöktü

İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı. Uzmanlar, sis bulutunun rüzgar olmadığı için artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını belirtti.

İzmir'e sis çöktü

'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren havanın rengi griye döndü. Sis, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

İzmir'e sis çöktü - 1

Havadaki sis bulutunun rüzgar olmaması nedeniyle artan buharlaşma sonucu ortaya çıktığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor." dedi.

Buharlaşmanın artmasıyla da sis oluştuğuna dikkat çeken Yaşar,  sisin olma nedeninin rüzgarsızlık olduğunu dile getirdi. 

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