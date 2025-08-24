İzmir'i birbirine katan sürücüye para cezası

İzmir'de bir düğün konvoyu, kentin en işlek noktasını birbirine kattı.

Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Karantina Alt Geçidi'nde meydana gelen olayda, bir düğün konvoyundaki araçlar yolu trafiğe kapattı, araçta bulunanlar dans etti.

Diğer sürücüler, oluşan trafik nedeniyle tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, trafiği aksatan konvoyun sürücülerini tespit etti.

Trafiği engellediği belirlenen sürücü T.Ş., emniyete çağrıldı.

T.Ş.'ye toplam 2 bin 979 TL idari para cezası kesildi.

