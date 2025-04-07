İzmir'i haraca bağlamışlardı: "Glock" Atina'da yakalandı!

Aliağa, Gaziemir, Güzelbahçe ve Bornova ilçelerinde yapılan operasyonla 18 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, bir adet AK-47 otomatik tüfek ve üç adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun hedefindeki çetenin lideri Sercan Sayal'ın ise yurt dışında olduğu kaydedilmişti.

POLİS MARİNAYA BASKIN YAPTI Sayal'ın çetesini Yunanistan 'dan yönettiği ihbarını alan Yunan Polisi, geçen hafta başkentteki bir marinada demirleyen lüks bir tekneye baskın yaptı.

"DAYI" DA YUNANİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

İstanbul'da gerçekleştirdikleri silahlı eylemler ve işledikleri cinayetlerle gündeme gelen Daltonlar isimli çetenin yönetici kadrosundan "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla da geçen ay Yunanistan'da yakalanmıştı.

Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı.

Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.