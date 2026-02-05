İzmir'i sağanak vurdu. Alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.



Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Konak ilçesindeki bazı caddelerde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Alsancak Kordon bölgesinde ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı caddelerde oluşan su birikintileri, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi.



Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi önündeki anıt çınar ağacı henüz belirlenemeyen nedenle bazı iş yerlerinin üzerine devrildi. İş yerlerinde hasar oluştu.

Menderes ilçesinde sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde etkili oldu.

Bazı iş yeri ve evler ile cadde ve sokakları su bastı.