İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 13 Eylül tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre İzmir’in 9 ilçesinde belirli saatler arasında su verilemeyecek.



Su kesintisinden etkilenecek ilçeler şöyle: Beydağ, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Urla.



İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almalarını hatırlatarak, kesintilerin bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi. Program dahilinde çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçelere yeniden su verileceği kaydedildi.