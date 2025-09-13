İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 13 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in 9 ilçesine su verilemeyecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 13 Eylül tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre İzmir’in 9 ilçesinde belirli saatler arasında su verilemeyecek.
Su kesintisinden etkilenecek ilçeler şöyle: Beydağ, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Urla.
İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almalarını hatırlatarak, kesintilerin bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi. Program dahilinde çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçelere yeniden su verileceği kaydedildi.
- Etiketler :
- İzsu
- İzmir
- Su Kesintisi