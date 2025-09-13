İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 13 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in 9 ilçesine su verilemeyecek.

İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 13 Eylül tarihli planlı programını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre İzmir’in 9 ilçesinde belirli saatler arasında su verilemeyecek.

Su kesintisinden etkilenecek ilçeler şöyle: Beydağ, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar ve Urla.

İZSU, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbir almalarını hatırlatarak, kesintilerin bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi. Program dahilinde çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçelere yeniden su verileceği kaydedildi.

İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı - 1
İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı - 2
İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor: İZSU kesinti süresini paylaştı - 3
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...