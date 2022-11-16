İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım GDZ elektrik kesintisi programı)

İzmir’in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Kasım 2022 Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçeleri ve mahallelerine elektrik verilemeyecek. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Kasım elektrik kesintisi programı

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım GDZ elektrik kesintisi programı)

'in çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri meydana gekiyor. Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıkaya, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.

GDZ ELEKTRİK'TEN AÇIKLAMA

GDZ 'ten yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.

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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım GDZ elektrik kesintisi programı) - 1
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım GDZ elektrik kesintisi programı) - 2

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