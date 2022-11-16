İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? (16 Kasım GDZ elektrik kesintisi programı)

İzmir'in çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri meydana gekiyor. Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıkaya, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Ödemiş, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintilerinin sona ereceği saati araştırıyor.



GDZ ELEKTRİK'TEN AÇIKLAMA



GDZ Elektrik'ten yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.

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