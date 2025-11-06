İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
06.11.2025 12:02
Haber Merkezi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Programa göre, 12 İzmir ilçesine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir’de 6 Kasım Perşembe günü su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler belli oldu. Öte yandan, kentte yaşanan kuraklık nedeniyle uygulanan periyodik su kesintileri de devam ediyor.
SU KESİNTİSİ PROGRAMI
İzmir İlçeleri ve Mahalleler:
Bergama: Maltepe Mahallesi (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası
Bornova: Erzene, Evka 3 Mahallesi (06.11.2025, 10:10-12:10) - Branşman Arızası
Buca: 220/14 Sokak (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası
Gazimağusa: Aktepe, Emrez (06.11.2025, 11:15-13:15) - Ana Boru Arızası
Karabağlar: Doğanay, Esenlik, Refet Bele, Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası
Konak: Alsancak, Kültür, Turgut Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası
Ödemiş: Zafer, Emmioglu, Umurbey (06.11.2025, 09:26-12:30) - Ana Boru Arızası ve Bağlantı Çalışması
Menemen: Villakent, Doğa, Kesik (06.11.2025, 10:04-12:04) - Elektrik Arızası ve Ana Boru Arızası
Tire: Işıklı (06.11.2025, 10:20-12:20) - Ana Boru Arızası
Urlalı: Kalabak (06.11.2025, 09:00-12:00) - Ana Boru Arızası