İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

06.11.2025 12:02

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Programa göre, 12 İzmir ilçesine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir’de 6 Kasım Perşembe günü su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler belli oldu. Öte yandan, kentte yaşanan kuraklık nedeniyle uygulanan periyodik su kesintileri de devam ediyor.

Resmi Kurum

SU KESİNTİSİ PROGRAMI

 

İzmir İlçeleri ve Mahalleler:

 

Bergama: Maltepe Mahallesi (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası

 

Bornova: Erzene, Evka 3 Mahallesi (06.11.2025, 10:10-12:10) - Branşman Arızası

 

Buca: 220/14 Sokak (06.11.2025, 11:00-13:00) - Ana Boru Arızası

 

Gazimağusa: Aktepe, Emrez (06.11.2025, 11:15-13:15) - Ana Boru Arızası

 

Karabağlar: Doğanay, Esenlik, Refet Bele, Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası

 

Konak: Alsancak, Kültür, Turgut Reis (06.11.2025, 10:40-12:40) - Ana Boru Arızası

 

izmir su kesintisi
Resmi Kurum

Ödemiş: Zafer, Emmioglu, Umurbey (06.11.2025, 09:26-12:30) - Ana Boru Arızası ve Bağlantı Çalışması

Menemen: Villakent, Doğa, Kesik (06.11.2025, 10:04-12:04) - Elektrik Arızası ve Ana Boru Arızası

Tire: Işıklı (06.11.2025, 10:20-12:20) - Ana Boru Arızası

Urlalı: Kalabak (06.11.2025, 09:00-12:00) - Ana Boru Arızası