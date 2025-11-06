İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Programa göre, 12 İzmir ilçesine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?