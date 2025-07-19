İzmir'in en işlek caddesinde doğalgaz borusunda patlama
İzmir'in Bornova ilçesinde, doğalgaz borusunda meydana gelen patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce gaz akışı kesildi. Patlama nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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