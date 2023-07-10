İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

İzmir’in Aliağa ve Menderes ilçelerinde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Ekipler her iki yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

’in iki ilçesinde aynı saatlerde orman yangını çıktı.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını - 1

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.

İzmir'in iki ilçesinde orman yangını - 2
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını - 3

MENDERES’TE

Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

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