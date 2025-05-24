İzmir'in iki ilçesine dadanmıştı, son işinde yakalandı

İzmir'de Karabağlar ve Balçova ilçelerinde motosiklet hırsızlığı yapan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Her iki ilçede farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelisinin Y.T. olduğu tespit edildi.