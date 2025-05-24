İzmir'in iki ilçesine dadanmıştı, son işinde yakalandı
İzmir'de farklı tarihlerde dört ayrı motosiklet çalan hırsız, son işinde suçüstü yakalandı.
İzmir'de Karabağlar ve Balçova ilçelerinde motosiklet hırsızlığı yapan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Her iki ilçede farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelisinin Y.T. olduğu tespit edildi.
Şüpheli Y.T., çaldığı motosiklet ile birlikte polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Şüpheli Y.T., çıkarıldığı mahkemece dört ayrı hırsızlık olayından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çalınan motosikletler, yapılan çalışmalar sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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