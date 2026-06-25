İzmir'in Seferihisar ve Balçova belediyelerine yolsuzluk operasyonu. Belediye başkanları dahil 24 gözaltı

İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

İzmir'de hafta başında rüşvet operasyonunda imar müdürünün gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi ile Balçova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR NELER?

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet alınıp verildiği iddia edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır."

İMAR MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

22 Haziran'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.