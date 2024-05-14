İzmir’in ünlü gece kulübününe baskında 21 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen Zirek Kardeşler ile Alabaylar suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.



Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi.