İzmirliler su kesintilerine karşı çözüm buldu: Satışları yüzde 100 arttı

İzmir 'de aşırı sıcaklar ve yağışların az olması nedeniyle barajların su seviyeleri ciddi şekilde düştü. İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 8,57'ye gerilerken Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nde su seviyesi ise 3,21'e düştü. KESİNTİLER DEVAM EDECEK İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili kentte çeşitli önemler aldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulanan zorunlu su kesintisi sürerken bazı bölgelerde de uygulanan planlı kesintiler suya erişimde sıkıntı yaşayanları çözüm arayışına itti.

Sulama sistemleri ve depo satışı yapan esnaf, en çok 500 ve bin litrelik depoların tercih edildiğini belirtti.



"SENE BAŞINDA SATMADIĞIMIZ DEPOYU BİR HAFTADA SATTIK"



Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, "Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık." dedi.



Üreticilerin siparişlere yetişemediğine de değinen Kılıç, "Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, bin litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor." dedi.



"EKİPLERİMİZ MONTAJLARA YETİŞEMİYOR"



Sondaj, depo, sulama sistemleri bayi yöneticisi olan Hasan Bakkal ise "Günlük ve haftalık satışlarımız 3'e katladı. Hatta ekiplerimiz montajlarına yetişemiyor." diye konuştu.