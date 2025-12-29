İzmirlilere yılbaşı gecesi için iyi haber
29.12.2025 14:17
DHA
İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan su kesintilerine yılbaşı gecesi ara verilecek.
İzmir'de uygulanan su kesintilerine yılbaşı molası verilecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi ara verileceği duyuruldu.
Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes olmak üzere toplam 13 ilçede her gün 23.00-05.00 saatleri arasında yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi.
İzmir'de 6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanan planlı su kesintileri, ilk olarak üç günde bir olacak şekilde planlanmıştı.
9 Eylül'den itibaren iki günde bir yapılmaya başlanan kesintiler, 10 Aralık'tan sonra her gün uygulanmaya başlanmıştı.
İzmir'in su ihtiyacını karşılayan barajlardan Tahtalı Barajı kurumak üzere.
TAHTALI BARAJI'NDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su miktarı ise tarihinin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 0,17'ye düştü.
Gördes ve Balçova Barajı'nda su kalmadı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 2,38, Ürkmez Barajı'nda 6,68, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 46,55'e geriledi.
Barajlarda su seviyesinin azalması sonucu ihtiyacın büyük bir bölümü yer altı su kaynaklarından karşılanmaya başlandı.