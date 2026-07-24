İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı , ‘’İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.'' açıklamasını yaptı.

NE OLDU?

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da 20 Temmuz Pazartesi günü eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

23 Temmuz'da ise Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.