İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e soruşturma izni

İzmit Belediyesi’nin 2020-2022 yılları arasında yaptığı bazı ihalelerde usulsüzlük olduğu yönündeki şikayetleri değerlendiren İçişleri Bakanlığı, başkan Fatma Kaplan Hürriyet ile belediyede yönetici pozisyonundaki 12 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ve soruşturma iznine konu olan inceleme raporunda, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in belediyeye ait bazı işleri doğrudan temin yöntemi ile yeğenlerinin kurduğu şirketlere verdiği, bazı firmalara aynı yöntem ile her ay ödemeler yapıldığı ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın kardeşine ihalesiz işler verildiği yönündeki iddiaların değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatıldığı bilgisi yer aldı.

İçişleri Bakanlığı’na 19 Nisan 2022’de yapılan şikayetin ardından başlayan incelemeler, 1 yıl sürdü. İç soruşturmayı tamamlayan müfettişler, haziran ayında hazırladıkları raporu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sundu.

Raporu inceleyen Bakan Yerlikaya, 6 Haziran’da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bahse konu evrakta imzaları bulunan belediye yöneticileri A.İ.E., C.Ö.C., Ç.D., Ş.M., M.E., D.Y., S.Ö., M.Ş.V., N.B., İ.A., B.Ö. ve A.P.H. hakkında soruşturma iznini imzaladı.



Soruşturma izninin tebliğ edilmesinin ardından Hürriyet, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyanın Danıştay'da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.