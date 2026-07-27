İzmit Belediyesi'nde başkanvekili seçimi 30 Temmuz'da
27.07.2026 11:15
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine belediye başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, İçişleri Bakanlığı'nın 24 Temmuz tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İzmit Belediye Meclisi'nin, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca belediye başkanvekilini seçmek üzere 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te toplanacağı bildirildi.
Belediye başkanvekili seçimi tamamlanıncaya kadar görevin, aynı kanunun 45. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca İzmit Belediyesi Meclisi birinci başkanvekili tarafından yürütüleceği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediyesince gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatılmıştı.
Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanmıştı.