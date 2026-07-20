İzmit Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28'i gözaltına alındı.

Polis ekipleri, belediye binasında ve Başkan Hürriyet'in evinde arama yaptı.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET'TEN İLK AÇIKLAMA

Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet'in polis aracına bindiği anlar görüntülendi.