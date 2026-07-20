İzmit Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
20.07.2026 08:04
Son Güncelleme: 20.07.2026 13:01
Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden aralarında Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 28'i gözaltına alındı.
Polis ekipleri, belediye binasında ve Başkan Hürriyet'in evinde arama yaptı.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET'TEN İLK AÇIKLAMA
Polis ekiplerince gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet'in polis aracına bindiği anlar görüntülendi.
Evinde gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in polis aracına bindiği anlar.
Görüntülerde Hürriyet'in, "Gönlüm rahat, ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.
İHALELER İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alındı.
SUÇLAMALAR NELER?
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde, kazanan firmalar ile teklif veren firmaların sahiplerinin, belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.
Belediye Başkanı'nın eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu öne sürüldü.
Şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltiliyor.
ESKİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Ç., "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral A., eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin E. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. tutuklanmış, Hüseyin E. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ
1. Fatma Kaplan Hürriyet– İzmit Belediye Başkanı
2. Murat Hürriyet – Belediye Başkanı Eşi
3. Ömer A. – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
4. Gökhan E. – İzmit CHP İlçe Başkanı
5. Leyla K. – İhale Sorumlusu
6. Seyhan Ö.– Mali İşler Müdürü
7. Hamit İ.U. – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
8. Nusret Ö.Y.– Özel Kalem
9. Figan Ç. – Eski Ruhsat Müdürü
10. Burak G. – Fen İşleri Müdürü
11. Engin E.– Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
12. Mehmet E. – Destek Hizmetleri Müdürü
13. Hakan O.– Bekaş Bando Şefi
14. İrfan C. – Başkan Şoförü
15. Hüseyin D. – Eski Zabıta Komiseri
16. Özlem K.D. – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
17. Yusuf K.
18. Demet I.– Şahıs Firması
19. Zekiye K.O.
20. Adem O.
21. Fatih Y.
22. Kenan Y.
23. Yasin O.
24. Remzi G.
25. Çetin S.
26. Ramazan K.
27. Yüksel K.
28. Cemil Ç.
29. Ali Han Ü.
30. Nihat Ö.
31. Selin E.Ö. – Avukat