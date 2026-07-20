İzmit Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
20.07.2026 08:04
Son Güncelleme: 20.07.2026 08:20
Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı. Gözaltı nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli İzmit Belediyesi'ne operasyon yapıldı.
Belediye binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı. Gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet, polis merkezine götürüldü.
Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Gözaltı nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ESKİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Ç., "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral A., eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin E. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Ş.V. tutuklanmış, Hüseyin E. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.