İzmit Körfezi'nde korkutan kimyasal reaksiyon: Yangın gece boyu devam etti

Yanan madde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZAYDAŞ'a götürüldü. Kocaeli Valiliği olaya ilişkin inceleme başlattı. Gemide kullanılan alüminyum fosfitin, bertaraf edilmek üzere depolanmak için indirildiği, bu sırada yangının çıktığı öğrenildi.



ÖLÜMCÜL BİR MADDE



Bulunduğu ortamda tüm canlıları bütün biyolojik dönemlerinde yok edebilmesi ve tarım ürünlerinde kalıntı bırakmaması sebebiyle sık kullanılan fosfit, ölümcül bir gaz olarak biliniyor. Alüminyum fosfit zehirlenmelerinde ölüm oranları alınan doza bağlı yüzde 30 ile yüzde 100 arasında değişiyor. Tahılların, hayvan yemlerinin ve yaprak halindeki tütünlerin depolanmasında, kemirgen öldürücü (rodentisit) ve böcek öldürücü (insektisit) olarak kullanılıyor. Asya ülkelerinde özellikle Hindistan’da ucuz, kolay ulaşılabilir olması sebebiyle bir çok zehirlenmenin etkeni. Fosfin gazı preparat olarak kile emdirilmiş alüminyum fosfit tabletleri halinde ülkemizde de kullanılıyor. Özgün bir antidotu bulunmayan alüminyum fosfitin zehirlenmelerinde ölüm oranları oldukça yüksek.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.