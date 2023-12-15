İzmit Körfezi'nde oltaya 3 kiloluk ıstakoz takıldı: Yeniden denize bırakıldı

Yakaladıkları ıstakozun nadir bulunan bir tür olduğunu ifade eden balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz. Denizde yapılan temizliğin ardından İzmit'te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan görüldüğü üzere ıstakoz da denk geliyor" diye konuştu.