İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza

Kocaeli'de, İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza

İzmit Körfezi'nde yapılan denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen gemiye belediye ekiplerince 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza - 1

﻿Denetimlerde, Barbados bandıralı bir geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Söz konusu gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı.

Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

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