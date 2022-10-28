İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza

İzmit Körfezi'nde yapılan denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen gemiye belediye ekiplerince 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi'nde denetim gerçekleştirdi.



﻿Denetimlerde, Barbados bandıralı bir geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Söz konusu gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza yazıldı.



Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınırken, ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.

