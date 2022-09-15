İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza

İzmit  Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen "Maximus 1" adlı gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi. Ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 15.09.2022 - 22:31

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza

'de İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi.

Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi.

etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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