İzmit sahilinde dikkat çeken köpüklenme. Numune alındı, incelendi

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi.



Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi.

Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.