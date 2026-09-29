İzmit sahilinde dikkat çeken köpüklenme. Numune alındı, incelendi
29.09.2026 01:42
İzmit sahilinde dikkat çeken köpüklenme
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında oluşan yoğun köpük dikkat çekti. Yoğun köpükle ilgili yapılan analiz sonuçları açıklandı.
Sekapark sahilinde akşam saatlerinde denize açılan tahliye kanalında yoğun miktarda köpük oluştuğu görüldü.
Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikirken, denize yakın bölümde de yoğunluk oluştu. Bölgede görülen köpükler çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.
Beyaz köpüklerin kanal boyunca birikerek denize doğru ilerlemesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda inceleme yaparak numune aldı.
İzmit’te sahilde görülen köpükte tehlikeli bulguya rastlanmadı
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi.
Köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığı ve sınırlı bir alanda etkili olduğu belirlendi.
Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.