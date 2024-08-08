İzmit sokaklarında bomba paniği

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta bir binanın yanına bırakılan sahipsiz valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, valizi şüpheli bulunca sokak ve mağazaların yoğun olduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

