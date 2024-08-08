İzmit sokaklarında bomba paniği

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bina yanına bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak fünyeyle patlattığı valiz boş çıktı.

İzmit sokaklarında bomba paniği

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gönüllü Sokak'ta bir binanın yanına bırakılan sahipsiz valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, valizi şüpheli bulunca sokak ve mağazaların yoğun olduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

İzmit sokaklarında bomba paniği - 1

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, valizi fünyeyle patlattı. İncelemede valizin boş olduğu görüldü.

Çalışmalarda yarım saat trafiğe kapatılan sokak ve cadde tekrar trafiğe açıldı.

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