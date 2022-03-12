İzmit'te eşini 12 yerinden bıçaklayan koca için istenen ceza belli oldu

İzmit'te, boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçakla yaralayan Suat Çetin hakkında iddianame tamamlandı. Tutuklu Çetin, ifadesinde oğluyla aralarındaki husumet nedeniyle bıçak taşıdığını söyledi. Savcı, zanlının 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.

Haberler - DHA 12.03.2022 - 10:13

İzmit'te eşini 12 yerinden bıçaklayan koca için istenen ceza belli oldu

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İzmit'te eşini bıçakla yaralayan kocanın 20 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, Sekapark içindeki kafede meydana geldi. Kafe mutfağında çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı.

Kafenin diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hastaneye kaldırılan Aynur Çetin de tedavisinin ardından taburcu edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Suat Çetin'in, iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşiyle konuşmak için iş yerine gittiği, oğluyla arasında husumet bulunduğu için üzerinde bıçak taşıdığı ve pişman olduğunu söylediği yer aldı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aynur Çetin'in aldığı bıçak darbeleriyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde 12 yerinden yaralandığı vurgulanan iddianamede, Suat Çetin'in 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

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