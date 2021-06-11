İzmit'te eşini boğarak öldüren müezzin, oğlundan yalan ihbarda bulunmasını istemiş

İzmit'te, geçen yıl 5 Eylül'de, imam Zülküf Güneş ile vaiz eşi Özlem Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Zülküf Güneş, eşini boğarak öldürdü. Zülküf Güneş, daha sonra polisi arayarak, durumu bildirdi.



BIÇAK YARALARI TESPİT EDİLDİ

Sol bileğinde ve boğazında bıçak yaraları olan Zülküf Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Eşinin kendisine saldırdığını iddia eden Zülküf Güneş'in vücudundaki yaraları inceleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, cezadan kaçmak amacıyla kendisi tarafından yapıldığını belirledi.



'ASANSÖRDE SAKLANMIŞ GELİNCE DARBETMİŞ'



Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanık Zülküf Güneş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen avukat E.K, "Güneş çifti bana anlaşmalı boşanma konusunda geldiler. Görüşmemiz sırasında aralarında tartışma çıktı ve Zülküf, Özlem'in boğazını sıkarak boğmaya çalıştı. Onu polisi aramakla tehdit ederek dışarı çıkarttık. Bir süre sonra Özlem de gitti ancak Zülküf asansörde saklanmış. Özlem gelince de onu darbetmiş” dedi.



'KAVGA ÇIKARMAK İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞIYORDU'



Duruşmada söz verilen sanık Zülküf Güneş ise "Ben boşanmak için gittiğim gün Özlem'i boğmaya çalışmadım, bunu kabul etmiyorum. Bizim Özlem'le 11 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı ancak benden habersiz İzmit'e tayin istemesi aramızda ufak tartışmaların olmasına sebep olmuştu. 2019 yılında hac dönüşünde aramızda soğukluk oluştu. Kavga çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. Eşim ilçe vaiziydi. Aynı kurumdan birisiyle mesajlaştığını gördüm. Oğlum da bir erkekle saçı açık şekilde görüntülü konuştuğunu gördüğünü söyledi. Son 1 yıl aramız pek iyi değildi. Eşimin psikolojik sorunları vardı ve ilaçlar içiyordu" diye konuştu.



'BABAM, ANNEMİ SÜREKLİ DÖVER VE KÜFREDERDİ'



Tanık sıfatıyla olayın yaşandığı geceyi anlatan, Güneş çiftinin 11 yaşındaki oğlu da, uyuduğu için olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini söyledi.

Sözlerine şu şekilde devam etti:

''Babam, annemi sürekli döver ve küfrederdi. Olaydan önceki tarihte babam, benden annemin beni dövdüğüne dair yalan ihbarda bulunmamı istedi. Eğer öyle bir şey yapmazsam kendisini göremeyeceğimi söyledi. Babam sürekli bizde kalmak istiyordu ancak annem istemiyordu. Babam bizimle ayrı kaldığı dönemde faturaları ödemeyerek annemi zor duruma sokuyordu. Olay günü annemle babamın arası çok iyiydi" dedi.



'İNDİRİM UYGULANMASIN' TALEBİ



Tarafların ifadelerinin tamamlanmasının ardından dosyayı değerlendiren cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Zülküf Güneş'in 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılması istendi.

Savcılık makamı, 'haksız tahrik' indiriminin de uygulanmamasını talep etti.



Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı erteledi.