İzmit'te feci olay | Tartıştığı kız arkadaşını başından vurup intihar etti

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ



Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylan’ın kız arkadaşı Gözde Vural’ı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.