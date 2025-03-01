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İzmit’te istinat duvarı kaydı, sokak trafiğe kapatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde istinat duvarındaki kayma nedeniyle sokağın bir bölümü trafiğe kapatıldı.

İzmit’te istinat duvarı kaydı, sokak trafiğe kapatıldı

Turgut Mahallesi Huzur Sokak'taki Yuvam Turgut Konutları'na cephesi bulunan istinat duvarının 40 metrelik blok kısmında 5-6 santimetre kayma meydana geldi. Kayma asfaltta da çatlaklara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.

İzmit Belediyesince yapılacak zemin etüt çalışması sonrası istinat duvarının yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

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