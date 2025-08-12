İzmit'te otomobille motosiklet çarpıştı: Başında ağlayarak bekledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü, ağlayarak motosikletlinin başında bekledi.

İzmit'te A.K.'nın kullandığı otomobil, Ankara Karayolu Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAŞINDA BEKLEDİ

Otomobil sürücüsü A.K'nın yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünün başında gözyaşı döktüğü görüldü.

