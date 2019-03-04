Siirt'te İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.D.'nin (25) kullandığı otomobil, Siirt-Kurtalan Karayolu'nun Üçyol mevkisinde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İzne ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin cenazesi, Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayı haber alarak gelen M.D.'nin silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
Uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
İzne ayrılan uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Siirt'te izne ayrılan uzman çavuş, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş M.D.'nin (25) kullandığı otomobil, Siirt-Kurtalan Karayolu'nun Üçyol mevkisinde devrildi.