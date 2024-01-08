İzne çıkan polis memurları kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da otoyolda otomobilin çekiciye arkadan çarpması sonucu İstanbul'da görevli bir polis memuru hayatını kaybederken, bir polis memuru da yaralandı.

İzne çıkan polis memurları kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli devriye ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru, izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı.

Yusuf Morcalı (26) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Pozantı-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkiinde kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzne çıkan polis memurları kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı.

Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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