İzne geldiği memleketinde motosiklet kazası geçiren astsubaydan acı haber

İstanbul’da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, izne geldiği memleketi Denizli'nin Buldan ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

İzne geldiği memleketinde motosiklet kazası geçiren astsubaydan acı haber

İstanbul’da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, yıllık iznini geçirmek için memleketi olan Denizli’nin Buldan ilçesine geldi.

Gece motosikletiyle dolaşan 35 yaşındaki Astsubay Ümit Yeşildağ, Dörteylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

İzne geldiği memleketinde motosiklet kazası geçiren astsubaydan acı haber - 1

Olay yerinde hayatını kaybeden Yeşildağ’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

İzinde geçirdiği kazada hayatını kaybeden askerin cenazesinin bugün baba ocağında askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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