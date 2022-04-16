İzne gelen uzman çavuş, traktör kazasında öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde, fındık bahçesine yuvarlanan traktörün sürücüsü uzman çavuş Ferdi Yardım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yardım'ın, görev yeri Konya'dan memleketine izne geldiği belirtildi.

Haberler - DHA 16.04.2022 - 12:18

İzne gelen uzman çavuş, traktör kazasında öldü

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'da izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Ferdi Yardım traktör kazasında hayatını kaybetti.

​Kaza, dün akşam ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi Sırakirazlar Kümeevleri mevkisinde meydana geldi.

Konya'da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için memleketine gelen 2 çocuk babası Ferdi Yardım'ın kullandığı traktör, kontrolünden çıkarak fındık bahçesine devrildi.

Traktördeki Yardım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Yardım'ı Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ferdi Yardım, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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