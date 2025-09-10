İznik Gölü kıyısında el bombası paniği

Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde bulunan patlamamış el bombası imha edildi.

'nın Orhangazi ilçesi Akharem Mahallesi yakınlarında patlamamış el bombasını fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha ekibi sevk edildi.

Ekipler, el bombasını imha etti.

