'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen kardeşlerden acı haber

Bursa'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen Hasan (34) ve Hüseyin (31) Karacan kardeşlerin, İznik Gölü'nde yapılan aramada cansız bedenlerine ulaşıldı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 11:46

'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen kardeşlerden acı haber

'nın Kestel ilçesinde kafe işleten ve çevresindeki bazı kişilere 'İznik Gölü'nde intihar edeceğiz' dedikleri iddia edilen Hasan ve Hüseyin Karacan dün kayboldu.

Kardeşlerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD harekete geçti.

İznik Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Kıyıda kardeşlere ait olduğu belirlenen kıyafet ve cüzdan bulundu. 

Karacan kardeşlerin, İznik Gölü'nde yapılan aramada cansız bedenlerine ulaşıldı.

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