İznik Gölü'nde jet ski faciası: Genç kız boğularak öldü

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. Genç kızı bularak sudan çıkaran jandarma ekipleri, kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.

İznik Gölü'nde jet ski faciası: Genç kız boğularak öldü

İznik Gölü'ne gezmeye gelen Kübra Özdemir (25), erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü.

DÖNÜP GERİYE BAKTIĞINDA KIZ ARKADAŞINI GÖREMEDİ

Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.

Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızın yerini tespit edince hemen suya atladı.

Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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