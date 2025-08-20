İznik Gölü'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

İznik Gölü'nde 6 yaşındaki Erna Çetin isimli çocuk serinlemek için girdiği suda kayboldu. Olay, daha önce de iki çocuğun boğularak hayatını kaybettiği Orhangazi Sahili'ndeki pompa istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Bilecik'ten İznik Gölü Orhangazi Sahili'ndeki Çamlık Tesisleri'ne piknik yapmak için gelen küçük çocuk, göle girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun durumunu fark eden yakınları hemen yardım istedi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Mudanya Deniz Polisi Dalgıç adamlar bölgeye sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı.



E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.