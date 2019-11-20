İznik Gölü'nde sular çekilince adacıklar ortaya çıktı

Son iki senedir yaşanan kuraklıktan İznik Gölü de nasibini aldı.



İki senedir ilçede yaşanan kuraklık İznik gölünü vurdu. Gölün çeşitli yerlerinde adacıklar oluşurken, su yer yer 25-30 metre çekildi.

Kıyı kesimlerinin bazı yerlerinde ise bataklıklar oluştu.

İznik’in adeta can damarı olan göldeki kuraklık vatandaşları da tedirgin ediyor.

Gerek sulama birlikleri, gerekse çiftçiler tarlalarını sulamak için İznik gölünden su çekiyor.



Bu kuraklık ise İznik gölü çevresinde yaşayanları ve tarımla uğraşanları tedirgin ediyor.



Beklenen yağmurların bir türlü yağmaması ile İznik gölündeki kuraklık gün geçtikçe artarak devam ediyor.