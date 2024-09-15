İznik Gölü'nde yüzerken açığa sürüklenen iki kardeş kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki İznik Gölü'nde yüzen 11 yaşındaki Hüseyin S. ile 7 yaşındaki kardeşi Yasemin S.'nin tutundukları deniz simidi, rüzgarla birlikte açığa sürüklendi. Kendisini suya bırakan Hüseyin S. çevredekiler tarafından, kıyıdan 500 metre açıkta mahsur kalan kardeşi ise tekneyle kurtarıldı.

İznik Gölü'nde yüzerken açığa sürüklenen iki kardeş kurtarıldı

'dan İznik Gölü sahiline pikniğe gelen ailenin çocukları Hüseyin S. ile Yasemin S., saat 12.30 sıralarında deniz simidine tutunarak gölde yüzmeye başladı.

Aniden çıkan kuvvetli rüzgarla deniz simidi, açığa doğru sürüklenmeye başladı. Hüseyin S. simidi bırakırken, kardeşi rüzgarla birlikte ilerledi.

Sahildekiler göle girip Hüseyin’i kurtarırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahildeki bir işletmeci teknesiyle göle açılarak, anne ve babasının gözyaşı döktüğü Yasemin S.’yi kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta kurtardı.

Kıyıya getirilip, ambulansta müdahalesi yapılan Yasemin S., tedbir amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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