İznik'te bir evin temelinde mozaik bulundu
Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi beklenen Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda geyik, gemi gibi figürlerin yer aldığı mozaik bulundu.
Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'nun ziyaret edeceği haberleriyle gündeme gelen İznik'te, 2 ay önce İznik Müzesi tarafından bir evin temelinde yapılan kazılarda mozaik bulundu.
Beyler Mahallesi'ndeki alan çevresi mavi brandalar ile kapatıldı, kazı alanına "girmek yasaktır" tabelası takıldı.
3. YÜZYILDAN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı.
Geyiklerin yer aldığı av sahnesi, gemi ve farklı figürlerin yer aldığı mozaiğin 3. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor.
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