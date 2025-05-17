İznik'te bir evin temelinde mozaik bulundu

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'nun ziyaret edeceği haberleriyle gündeme gelen İznik'te, 2 ay önce İznik Müzesi tarafından bir evin temelinde yapılan kazılarda mozaik bulundu.

Beyler Mahallesi'ndeki alan çevresi mavi brandalar ile kapatıldı, kazı alanına "girmek yasaktır" tabelası takıldı.