İznik'te bir evin temelinde mozaik bulundu

Papa 14. Leo'nun ziyaret etmesi beklenen Bursa'nın İznik ilçesinde, bir evin temelinde yapılan kazılarda geyik, gemi gibi figürlerin yer aldığı mozaik bulundu.

İznik'te bir evin temelinde mozaik bulundu

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo'nun ziyaret edeceği haberleriyle gündeme gelen İznik'te, 2 ay önce İznik Müzesi tarafından bir evin temelinde yapılan kazılarda mozaik bulundu.

Beyler Mahallesi'ndeki alan çevresi mavi brandalar ile kapatıldı, kazı alanına "girmek yasaktır" tabelası takıldı.

İznik'te bir evin temelinde mozaik bulundu - 1 Mozaiklerin üzerinde gemi, av sahneleri gibi farklı figürler yer alıyor. 

3. YÜZYILDAN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışmalar başlatıldı.

Geyiklerin yer aldığı av sahnesi, gemi ve farklı figürlerin yer aldığı mozaiğin 3. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...