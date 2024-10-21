İznik'te esnaf, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne özel indirim başlattı
Bursa'nın İznik ilçesinde esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.
Esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.
İş yerinin camına bir pankart ile bu indirimi duyuran Semih Arslan, "Fethullah Gülen'in ölmesi şerefine indirim yapıyoruz. Halktan yoğun ilgi var, herkesi bekleriz." dedi. İndirim müşterilerin de ilgisini çekti.
Müşterilerin indirim sonrası fiyat sorduğunu ve birçok ürünle ilgilendiklerini söyleyen Semih Arslan, "Bu indirimle hem duygularımızı ifade etmek hem de müşterilerimize bir avantaj sağlamak istedik." dedi.
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