İznik’te kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

İznik Gölü sahil şeridinde bulunan bir kafenin önüne otomobille gelen şüpheliler, tabancalarla ateş açıp hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50), yaralandı. Otomobilin geliş anı güvenlik kameralarına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.