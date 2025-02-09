İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu 14 ve 12 yaşındaki iki kardeş, polis ekipleri tarafından Osmangazi ilçesinde bulunarak aileye teslim edildi.

İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu

İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu.

Ahmet El H. (14) ile Muhammet El H. (12)  kardeşlerin ailesi, çocuklarından haber alamayınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarından, çocukların Osmangazi ilçesine giden otobüse bindiğini tespit etti.

Ekipler, iki ilçe arasında koordineli çalışarak kardeşleri Osmangazi ilçesinde buldu. Koruma altına alınan çocuklar, sağlık kontrolünden geçirildi.

İki kardeş daha sonra ebeveynlerine teslim edilirken, aile polis ekiplerine teşekkür etti. 

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