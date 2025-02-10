İznik’te Papa hazırlığı: Bartholomeos ve kardinaller inceleme yaptı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa Franciscus’ın İznik ilçesine yapacağı ziyaret öncesinde 14 kardinal ile birlikte ilçeye gelerek, tarihi ve dini yapılarda incelemelerde bulundu.



Bartholomeos ve 14 kardinal, ziyaret kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı ziyaret etti.



Bartholomeos, İznik Müzesi’ndeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.