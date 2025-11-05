İznik'te Papa hazırlığı: Vatikan'dan heyet geldi

VATİKAN'DAN HEYET GELDİ

Papa'nın ziyareti öncesi, Vatikan'dan bir heyet İznik'e geldi.

Papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyette, Papa 14'üncü Leo'nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Dario Loı, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktör Antonia Romana Nazzaro da yer aldı.

BAZİLİKAYA ZİYARET

Ziyaret kapsamında ilk olarak sahildeki bir restoranda öğle yemeği yiyen heyet, daha sonra İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Vatikan heyetinin ilçedeki temaslarında İznik'in tarihi mirası, restorasyon çalışmaları ve ziyaret güzergahlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.