İznik'te Papa hazırlığı: Vatikan'dan heyet geldi
05.11.2025 14:42
DHA
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, 28 Kasım'da İznik'i ziyaret edecek. Papa'nın ziyareti öncesinde Vatikan'dan bir heyet ilçeye geldi.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak.
Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek.
14'üncü Leo, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinliğe de katılacak.
İkili 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin bin 700'üncü yıl dönümüne ilişkin törene katılacak.
Heyet İznik'te önce öğle yemeği yedi. Ardından İznik Bazilikası'nı ziyaret eden heyet, sonrasında ise ilçedeki Ayasofya Camisi'ne geçti.
VATİKAN'DAN HEYET GELDİ
Papa'nın ziyareti öncesi, Vatikan'dan bir heyet İznik'e geldi.
Papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyette, Papa 14'üncü Leo'nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Dario Loı, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktör Antonia Romana Nazzaro da yer aldı.
BAZİLİKAYA ZİYARET
Ziyaret kapsamında ilk olarak sahildeki bir restoranda öğle yemeği yiyen heyet, daha sonra İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.
Vatikan heyetinin ilçedeki temaslarında İznik'in tarihi mirası, restorasyon çalışmaları ve ziyaret güzergahlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.