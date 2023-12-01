İzolasyon yaparken toprak altında kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bina izolasyonu için kazılan çukurda toprak altında kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Bayramoğlu Mahallesi Öykü Sokak'ta bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında dışarıdan yapılan izolasyon çalışması sırasında 3 metre derinliğinde kazılan çukurda toprak kayması yaşandı.



Bu sırada kazılan çukurda bulunan işçi E.B. toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılan işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.