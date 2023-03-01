İZSU 1 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı: Ödemiş'te 9 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun 1 Mart tarihli planlı su kesintisi programına göre İzmir'in Beydağ, Bornova, Foça, Karaburun, Kınık, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek.

İZSU'dan yapılan açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir." denildi.

İZSU 1 MART SU KESİNTİSİ PROGRAMI