İZSU 1 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı: Ödemiş'te 9 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı kesinti programına göre aralarında Ödemiş'in de bulunduğu bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, İZSU resmi adresinden duyuruldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU 1 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı: Ödemiş'te 9 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun 1 Mart tarihli planlı su kesintisi programına göre 'in Beydağ, Bornova, Foça, Karaburun, Kınık, Ödemiş ilçelerine su verilemeyecek. 

İZSU'dan yapılan açıklamada; "Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanmakta, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir." denildi. 

İZSU 1 MART PROGRAMI

İZSU 1 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı: Ödemiş'te 9 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? - 1
İZSU 1 Mart tarihli su kesintisi programını paylaştı: Ödemiş'te 9 saatlik su kesintisi... Sular ne zaman gelecek? - 2

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