İZSU 13 Haziran su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 13 Haziran tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in Torbalı, Urla, Karabağlar, Karaburun, Buca, Çiğli ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) günlük su kesintisi programını paylaştı. Prograam göre, Torbalı, Urla, Karabağlar, Karaburun, Buca, Çiğli ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntılarını merak ediyor.
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